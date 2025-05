Attualità Bonus sociale idrico integrativo: il 30 maggio ultimo giorno per presentare domanda 15 maggio 2025

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima ricorda che il 30 maggio, alle ore 12, scade il bando per il Bonus Sociale Idrico Integrativo, la richiesta dell’agevolazione tariffaria a carattere sociale, del servizio idrico integrato nell’abitazione di residenza. Il “Bonus” è rivolto ai nuclei familiari residenti, con ISEE fino a 10.000 euro, elevato a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli minori a carico. La misura si baserà sulla spesa idrica sostenuta nell’anno solare precedente e verrà erogata dal Gestore - Acquedotto del Fiora SpA – direttamente nella bolletta dell’utenza idrica domestica detraendo l’importo del bonus. Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 30 maggio 2025. La domanda in originale, con la documentazione allegata, può essere depositata all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviata tramite PEC nominativa alla casella di posta elettronica: comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure per raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi numero 10, 58024 – Massa Marittima (GR). Per informazioni: Ufficio segreteria: tel. 0566906246 giovanni.segnini@comune.massamarittima.gr.it L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12, e il martedì e giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Al seguente link il bando e il modulo di domanda https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~eaedc4f6-bac8-4969-aacd-7fae7a81f5c9~.html?fbclid=IwY2xjawKSoq9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETB5cVhjSEJyUXVvaG9TU2dOAR7NaTsYPFi4SoNi0oM9RhngoydcLQ_YqxvEeBsiiAdmyXbk3D9z2ssGJLH8Rw_aem_OlVxyt0Ed3wpLAX2f87Dbg Seguici



