Bonus Idrico Integrativo 2025. Fino al 30 maggio è possibile presentare domanda al Comune di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Fino al 30 maggio è possibile presentare domanda al Comune di Castiglione della Pescaia per il Bonus Idrico Integrativo 2025, sui consumi relativi all'anno 2024. L'Autorità Idrica Toscana ha approvato il nuovo Regolamento Regionale per l'attuazione del Bonus Idrico Integrativo che va ad incrementare le agevolazioni tariffarie minime per il servizio idrico già previste a livello nazionale.

Con delibera di Giunta n.106 del 03/04/2025 il Comune ha stabilito i criteri per l'accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale del Servizio Idrico Integrato ed ha un fondo assegnato di oltre 10mila euro da erogare alle utenze deboli che ne faranno richiesta come contributo nella misura pari all'80% dell'importo relativo al consumo idrico 2024.

Gli atti e i moduli per la richiesta di agevolazione sono già pubblicati all'Albo Pretorio e sulla pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale