Bonus fiere: presto sarà possibile richiedere il contributo

Grosseto: Bonus fiere, presto sarà possibile richiedere un contributo del 50% sulle spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia. L’ufficio internazionalizzazione di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione della aziende per l’assistenza nella presentazione della domanda.

Le imprese aventi sede operativa in Italia che partecipano dal 16 luglio al 31 dicembre 2022 a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia potranno presto richiedere un bonus fino a 10mila euro.

Il buono sarà rilasciato dal MISE, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma.

L’apertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande è prevista nel mese di settembre.

La domanda per la misura agevolativa potrà essere presentata fino al 30 novembre 2022 una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’elenco è consultabile sul sito www.calendariofiereinternazionali.it.

A seguito della ricezione della richiesta il Ministero dello sviluppo economico provvederà al rilascio del buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente.

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari (dovranno essere allegate le copie delle fatture con il dettaglio dei relativi costi) ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della documentazione richiesta o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non sarà erogato alcun rimborso.

Il MISE provvede al rimborso delle somme richieste entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario.

Con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico atteso nelle prossime settimane verranno adottate ulteriori disposizioni per l’attuazione della misura agevolativa.

L’aiuto è rilasciato in regime de Minimis nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le imprese che hanno programmato la partecipazione alle Fiere, consultabile sul sito, possono contattare Confartigianato Grosseto per prenotare l’assistenza nella presentazione della domanda di contributo.

Per informazioni: ufficio internazionalizzazione 0564 419622 emiliano.calchetti@artigianigr.it e ufficio credito 0564 419628 ufficiocredito@artigianigr.it di Confartigianato Imprese Grosseto