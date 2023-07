Bonifiche Piombino: Fdi, Cipess approva 41 mln grazie a nostro impegno

Firenze: "Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato l'assegnazione delle ulteriori risorse, per 41 milioni di euro, destinati alle bonifiche del Polo Industriale di Piombino. In particolare, sono assegnati alla Regione Toscana 5 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Questo eccellente risultato è frutto dell'impegno di Fratelli d'Italia e del governo che hanno, con i fatti, dimostrato la propria attenzione ai cittadini e alle concrete esigenze di quel territorio. Per noi, le promesse, sono sinonimo di azioni concrete". Lo scrivono in una nota il deputato e coordinatore regionale di Fratelli D'Italia Fabrizio Rossi, il senatore e membro della commissione Ambiente Simona Petrucci e il deputato Francesco Michelotti.