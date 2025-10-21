Bonificata l’area sotto il cavalcavia del Commendone

Rimossi gli scarichi illeciti di rifiuti dopo le denunce e l’intervento del GrIG: il Comune ripristina le condizioni ambientali e dispone la recinzione dell’area.

Grosseto: Buona notizie per le campagne di Grosseto: è stata operata la bonifica ambientale dell’area presso la Strada vicinale del Commendone.

Il Comune di Grosseto - Settore Sviluppo Ambientale (Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale) ha comunicato (nota prot. n. 140228 del 21 ottobre 2025) che “dal giorno 16/10/2025 l’area è stata completamente ripulita da tutti i rifiuti, speciali e no, ivi abbandonati e che, contestualmente, il proprietario dell’area attigua alla strada, ha provveduto a delimitare con recinzione della stessa”.

Infatti, come documentato anche da una vivace denuncia del Giornalista Scomodo, l’“area in oggetto, di pertinenza della Strada Consorziata Aiali zona il Commendone” era degradata da un crescente accumulo di rifiuti vari (detriti, imballaggi, materiale plastico, rottami di autoveicoli, ecc.), con gli intuitivi effetti sull’ambiente e la salute pubblica.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva, quindi, chiesto, con una specifica istanza (1 novembre 2024), la bonifica ambientale e la predisposizione di un minimo di controllo (anche con sistemi videosorveglianza) per evitare ulteriori danni ambientali e sanitari.

Coinvolti il Comune di Grosseto, i Carabinieri Forestale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

Infatti, in ogni caso l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni): il sindaco competente dispone con ordinanza la bonifica ambientale a carico del trasgressore in solido con il proprietario o con chi ha la disponibilità dell’area. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati.

Attualmente le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti sono state aumentate dal decreto – legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), tuttavia è cresciuto anche lo sconcerto determinato dall’ignavia comunale.

Il GrIG esprime il suo plauso per l’avvenuto ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie di un’area agricola della Maremma, auspicando il fondamentale svolgimento della vigilanza contro cafoni e inquinatori.



