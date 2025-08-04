BolsenArte, Ornella Bartolozzi in concerto con “Arpa di luce”

Martedì 5 agosto, alle 21,30, presso il cortile della Rocca Monaldeschi della Cervara

Bolsena (VT): Una serata di musica, luce e poesia nel cuore dell’estate. Martedì 5 agosto, alle 21,30, il BolsenArte Summer Music Festival propone, nel suggestivo cortile della Rocca Monaldeschi della Cervara, il concerto gratuito “Arpa di Luce”. Protagonista della serata sarà Ornella Bartolozzi, rinomata arpista e raffinata interprete del repertorio classico, che guiderà il pubblico in un recital intimo ed emozionante. Nel contesto storico e mozzafiato della Rocca Monaldeschi della Cervara – costruita nel XIV secolo e oggi sede del Museo Territoriale del Lago di Bolsena – la musica si farà sussurro, luce e poesia.

Tra le antiche pietre del castello e sotto un cielo stellato, le note dell’arpa risuoneranno delicate e profonde, avvolgendo gli spettatori in un’atmosfera sospesa nel tempo. Diplomata presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Bartolozzi si è perfezionata alla Scuola di Musica di Fiesole e ha conseguito il diploma di merito presso la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena. Ha collaborato a lungo con importanti istituzioni come il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra della Rai di Roma e il Teatro Bellini di Catania. Tra le sue numerose collaborazioni figurano quelle con celebri compositori del panorama italiano: Nicola Piovani, Ennio Morricone, Armando Trovajoli e Renato Serio, oltre che con l’Orchestra Ritmi Leggeri della Rai, partecipando a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è docente di arpa presso la St. Philip School di Roma. Il BolsenArte Summer Music Festival è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena, con la direzione artistica del Maestro Francesco Traversi.