Bolsena inaugura l’albero dei desideri

Bolsena: La città inaugura l’albero dei desideri. Lo farà il 13 dicembre, alle 16, per iniziativa dell’ufficio turistico comunale della Pro loco Bolsena. Il grande albero di Natale decorerà per tutte le feste, fino al 6 gennaio, l'ingresso del palazzo dell’ufficio turistico nella centralissima piazza Matteotti pronto per accogliere i messaggi scritti dalle persone che passeranno per ammirarlo.

“Abbiamo preso spunto dall’albero di Natale che viene posizionato alla stazione Termini da molti anni – spiegano dall’ufficio turistico comunale -. Un simbolo che unisce e avvolge creando un'atmosfera magica e inclusiva. Ci auguriamo che in tanti, grandi e bambini, possano affidare un pensiero, una lista dei desideri o un augurio a biglietti da appendere ai rami”. Dalle 17, poi, si terranno le “Letture sotto l’albero”, uno spazio dedicato alla letteratura per bambini. La voce narrate di Fabio D’Amanzio leggerà brani tratti dai libri più conosciuti di Gianni Rodari e ripresi da autori locali. “Siamo abituati a una comunicazione immediata e immateriale con l’uso dei social network – concludono dall’ufficio turistico comunale -. Con l’albero dei desideri ci piacerebbe creare un’eccezione, ritornando all’uso della penna e della carta, perché le persone possano lasciare una traccia della loro presenza”.