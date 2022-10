Bolsena celebra la “Festa del Sacro Cuore” e “La Giornata del Ringraziamento”

Dal 14 al 16 ottobre, tre giorni di eventi nel centro cittadino



Bolsena: Si celebrano a Bolsena la “Festa del Sacro Cuore” e “La Giornata del Ringraziamento”. Dal 14 al 16 ottobre la cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa vivrà tre giorni di festa. I festeggiamenti sono promossi dal Comitato Organizzatore, in collaborazione con il Comune di Bolsena e la Parrocchia del Santissimo Salvatore. “Religiosità popolare, tradizioni e folklore si fondono in questi festeggiamenti di metà ottobre – affermano dal Comune di Bolsena -. Attraverso queste celebrazioni conserviamo la nostra storia e le nostre tradizioni, grazie anche alle associazioni cittadine con le quali è in corso da sempre un costruttivo dialogo per garantire una programmazione qualificata di eventi.

In questa tre giorni saranno messi al centro alcune delle peculiarità del nostro territorio: dall’agricoltura, con le sue eccellenze, alla pesca di lago, fino alla religiosità popolare con i suoi riti, simboli e linguaggi". Si parte il 14 ottobre con l’inaugurazione alle 15, in piazza Nassirya, della mostra mercato delle macchine agricole e il mercatino dei prodotti agro-alimentari e dell’artigianato, per finire domenica 16 ottobre con una giornata densa di appuntamenti. Alle 9,45, da piazza Nassirya avverrà il raduno di cavalli, macchine agricole e pescatori che sfileranno per le vie del centro cittadino. Alle 11, nella chiesa del Santissimo Salvatore, si terrà la messa del ringraziamento, con la partecipazione del coro polifonico della Santissimo Salvatore e con l’offerta dei frutti della terra e dei pesci del lago. Nel parcheggio di via Orvietana avranno luogo, alle 12, la benedizione delle macchine agricole e dei cavalli e lo spettacolo degli Sbandieratori & Musici Monaldeschi Bolsena. A concludere, alle 16, in piazza Nassirya, l’estrazione dei biglietti della tradizionale lotteria.