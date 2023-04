"Bologna children’s book fair" eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino

La mostra di illustrazione che celebra il centenario di Italo Calvino, organizzata dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, fa tappa alla Biblioteca Comunale di Castiglione della Pescaia dal 29 aprile al 30 giugno



Bologna: Nell’ambito della 60ª Bologna Children’s Book Fair – svoltasi a BolognaFiere dal 6 al 9 marzo 2023, un successo composto da 28.894 visitatori professionali e da 1456 espositori tornati a darsi appuntamento da circa 90 Paesi e regioni del mondo – non poteva mancare il tributo a uno tra i protagonisti assoluti della letteratura italiana del Novecento. A cento anni dalla nascita, la fiera bolognese ha reso omaggio a Italo Calvino con Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino, un nuovo capitolo della collezione di mostre Eccellenze Italiane che ha invitato illustratori di tutto il mondo a rendere omaggio con la propria arte al grande scrittore italiano.



Una mostra promossa da Regione Emilia-Romagna con Bologna Children’s Book Fair, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e curata da Accademia Drosselmeier/Cooperativa Giannino Stoppani, che arriva ora a Castiglione della Pescaia, luogo del cuore di Calvino, dove sarà inaugurata presso la Biblioteca Comunale di piazza Garibaldi sabato 29 aprile alle 18.00.

Fino al 30 giugno, la mostra ad accesso libero esporrà ai visitatori 122 tavole ispirate alla produzione letteraria del grande autore, due per ciascuno dei 61 illustratori selezionati: tra questi, trentuno artisti affermati, con le loro interpretazioni dei testi di Calvino già pubblicate (tra questi, Fabian Negrin, Alessandro Sanna, Roger Olmos, Emanuele Luzzati, Desideria Guicciardini e Giulia Orecchia), e trenta vincitori di un concorso internazionale promosso dalla fiera di Bologna, aperto alla partecipazione di candidati da tutto il mondo.

Le opere esposte sono state raccolte in un catalogo bilingue (italiano-inglese) edito da Mondadori. La mostra, dopo Castiglione della Pescaia, verrà presentata a Battipaglia, per poi partire per un lungo tour internazionale grazie alla collaborazione con la rete mondiale delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura.

"All’origine di ogni storia che ho scritto c’è un’immagine che mi gira per la testa, nata chissà come e che mi porto dietro magari per anni. A poco a poco mi viene da sviluppare questa immagine in una storia con un principio e una fine…” Italo Calvino