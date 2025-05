Bollette: Quasi 400 Euro di Risparmio per 700.000 Toscani Vulnerabili Grazie alla Lega

Bollette: Lega Toscana, "Quasi 700.000 toscani possono risparmiare quasi 400 euro l’anno. Nostre iniziative sul territorio con gazebata il 10 ed 11 maggio e nei Comuni per informare i cittadini di questa importante opportunità."

Firenze: Grazie a un significativo emendamento parlamentare promosso dalla Lega, circa 700.000 cittadini toscani in condizioni di vulnerabilità hanno la concreta possibilità di risparmiare in media 400 euro all'anno sulle proprie bollette energetiche. Tuttavia, la scarsa informazione rischia di far perdere questa opportunità, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 giugno.

Per ovviare a questa criticità, la Lega si sta attivamente mobilitando in Toscana e su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni locali affinché informino adeguatamente i cittadini su questa importante agevolazione. È fondamentale sottolineare che questo beneficio non grava sulle casse dello Stato, ma è interamente a carico dei gestori. A livello nazionale, il valore complessivo di questa iniziativa si avvicina ai 4 miliardi di euro, di cui circa 230 milioni destinati alla Toscana.

A tal fine, la Lega organizza una vasta mobilitazione con gazebo informativi in tutta la regione nei giorni di sabato 10 e domenica 11 maggio. Durante queste giornate, verrà distribuito materiale esplicativo e si promuoverà un'azione di sensibilizzazione anche attraverso la presentazione di specifici atti nei Consigli Comunali, seguendo l'esempio positivo di alcune amministrazioni locali che si sono già attivate in tal senso.

A Grosseto, la Lega sarà presente con un gazebo informativo sabato 10 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, lungo il corso cittadino. Sarà un'occasione preziosa per incontrare i cittadini, illustrare i vantaggi concreti del Bonus Bollette e rispondere a eventuali domande.

Nel corso della giornata, sarà inoltre possibile affrontare il tema del referendum dell'8 e 9 giugno, un altro importante appuntamento per la partecipazione democratica.

"Come Lega – dichiara Andrea Maule, Commissario Provinciale della Lega Grosseto – desideriamo continuare ad essere presenti tra la gente, ascoltando attentamente i bisogni reali e fornendo risposte concrete. Quale migliore opportunità se non quella di discutere iniziative di interesse collettivo come il Bonus Bollette e l'imminente referendum? Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Lega e dal Governo nel suo complesso, poiché dimostrano con i fatti una reale vicinanza ai cittadini."