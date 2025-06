Attualità Boldrini il 12 giugno a Grosseto per l'incontro "Gaza, un genocidio" 11 giugno 2025

Giovedì 12 giugno l'on. Laura Boldrini sarà ospite della Libreria Palomar, piazza Dante Alighieri, 18, a Grosseto in occasione dell'evento "Gaza, un genocidio" in programma a partire dalle ore 18.30. Grosseto: Durante l'incontro, la deputata del Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, esporrà la drammatica situazione attuale della Striscia di Gaza raccontando anche della propria esperienza personale maturata durante le recenti missioni sia a Rafah, al confine con Gaza che in Cisgiordania. L'appuntamento prevede l'intervento musicale di Stefano "Cocco" Cantini. Seguici



