Bocce: A Sesto Fiorentino assegnati i 10 titoli italiani giovanili di Bocce: in 160 a contenderseli

Per la Toscana il titolo nel tiro di precisione femminile grazie a Valeria Zerboni della Scandiccese



Sesto Fiorentino: Le bocce giovanili si mettono ancora in mostra a Sesto Fiorentino, dove nel weekend in 160 atlete e atleti Under 18 e Under 15 si sono affrontati alla conquista dei 10 titoli italiani di Raffa Juniores. Il lungo fine settimana di competizioni ha preso il via venerdì alla Bocciofila Pieve a Nievole, per proseguire sabato sui campi delle Bocciofile Sestese, Scandiccese, Monsummanese, Migliarina, Viareggina, Prato Bocce e Pieve a Nievole stessa, per concludersi con le finali alla Bocciofila Sestese, in un bocciodromo ribollente di tifo.

I Campionati Italiani Juniores Raffa si sono disputati a pochi giorni dagli Europei di Innsbruck, in cui abbiamo conquistato tre ori nel gioco tradizionale e due argenti nel tiro di precisione. in Toscana erano presenti tutti gli azzurri e le azzurre neocampioni d’Europa, assieme ai loro compagni di nazionale campioni del mondo, a dare ancora più lustro alla manifestazione che mette in vetrina il meglio del panorama boccistico giovanile, i grandi atleti del futuro.

A fregiarsi del titolo di campione d’Italia individuale Under 18 sono Kevin Della Schiava della Old Vigasio (Verona), che tra i ragazzi si conferma battendo Lorenzo Pietro Bocchio della Canottieri Flora (Cremona). Tra le ragazze vince invece la marchigiana Sofia Pistolesi della Morrovalle, che supera all’ultimo atto Giorgia Piras della SOMS di Oristano. Nel tiro di precisione invece hanno prevalso rispettivamente Tommaso Biagioli della Castefidardo, battendo in finale proprio Kevin Della Schiava, e la beniamina di casa della Bocciofila Scandiccese Valeria Zerboni, che ha battuto Giorgia Piras. La coppia tricolore è invece quella formata da Gabriele Costantini e Luciano Giaquinto delle Martanese Grecanica (LE), che batte in finale i salernitani della Cacciatori Mario Lamberti e Marco Bruno.





Nell’Under 15 medaglia d’oro individuale per l’emiliano Tommaso Sabatini de La Fontana, che ha sconfitto in finale l’umbro Lorenzo Ciprietti di Città di Spoleto, e per Alessia Trevisi della Carnago. La giovane lombarda ha battuto Marisol Orrù della Fossombrone Oikos all’ultimo atto. Nel tiro di precisione successi per il marchigiano Alessandro Ferragina della San Cristoforo, trionfatore sul brindisino Mario Donnaloia della San Michele, e per la laziale Lavinia Sciamanna della Santa Silvia, che ha prevalso in finale sulla catanzarese Angela Perricelli. Nella coppia infine secondo titolo per Alessandro Ferragina, in coppia con Alex Raggi: i due marchigiani hanno battuto Francesco Laudato e Carmine Laudato della Cacciatori. La manifestazione è stata diretta dal sig. Mauro Monni.

“Prima i successi della Nazionale agli Europei, ad eccezione del tiro di precisione, ed ora lo spettacolo di questi Campionati Italiani Juniores hanno sottolineato ancora una volta quanto l’attività giovanile sia al centro della politica e dell’attività della Federazione” ha commentato il Presidente FIB Marco Giunio De Sanctis presente a Sesto Fiorentino. “Continuiamo così a scardinare lo stereotipo delle bocce come sport da adulti grazie alla crescita sia quantitativa che qualitativa dei nostri ragazzi. Colpiscono particolarmente non solo le abilità dei giovani atleti, ma anche la competenza dei loro istruttori e la passione con cui sono seguiti dai loro accompagnatori. Evidenzio ancora una volta l’importanza del tiro di precisione, una prova spettacolare con la sua dinamicità, con i suoi tempi serrati; abbiamo visto quanto pubblico abbia seguito in particolare queste prove che esaltano al massimo il gesto tecnico. Dobbiamo proseguire su questa strada incrementando sempre di più le gare di tiro di precisione e contestualmente società e i tecnici a lavorare sempre più su questo aspetto, perché i punteggi, anche in questa occasione, non sono stati altissimi” ha proseguito il Presidente.

“Ringrazio il Comitato Toscana, il Presidente Giancarlo Gosti, le delegazioni Firenze-Pisa-Prato e Lucca-Massa Carrara-Pistoia e tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di questo grande evento in una terra ricca di tradizione come la Toscana, che nei prossimi mesi avrà l’onore di ospitare anche l’Assemblea Nazionale e i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica” ha concluso.

“Voglio ringraziare la Federazione Italiana Bocce che ci ha onorato dell’assegnazione di una manifestazione così prestigiosa, il Comune di Sesto Fiorentino, Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e Publiacqua che ci hanno sostenuto, la Bocciofila Sestese, ancora una volta padrona di casa ineccepibile, tutte le società che hanno ospitato le fasi eliminatorie, il direttore di gara e tutto il corpo arbitrale, oltre ai volontari che ancora una volta hanno risposto presente su tutto il territorio toscano. Per noi del Comitato Toscana è una grande soddisfazione, che ci ripaga dell’impegno. Il nostro territorio sarà ancora al centro della vita federale: nei prossimi mesi ospiteremo l’Assemblea Nazionale e i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica e ci faremo trovare ancora pronti” ha commentato il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti.

I neocampioni d’Italia sono stati premiati nel corso di una cerimonia che ha visto presenti il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis, il Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il Vicepresidente Federale Moreno Rosati, l’Assessore allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino e componente di giunta CONI Toscana Damiano Sforzi, il Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, il vicepresidente della Bocciofila Sestese Andrea Giachetti. Durante la giornata ha portato il loro saluto il Consigliere di Regione Toscana Fausto Merlotti.

Le classifiche finali del Tiro di Precisione

Under 18 maschile: 1° Tommaso Biagioli (Castelfidardo – AN - MARCHE); 2° Kevin Della Schiava (Old Vigasio – VR - VENETO), 3° Giulio Lazzarini (Boville – RM - LAZIO) e Kacper Rolfini (La Ferrarese – FE - EMILIA ROMAGNA)

Under 18 femminile: 1^ Valeria Zerboni (Scandiccese – FI - TOSCANA) 2^ Giorgia Piras (SOMS – OR - SARDEGNA) 3^ Rachele Vivenzi (Caccialanza – MI – LOMBARDIA) e Giorgia Calcabrini (Nuovo Grifone – LT - LAZIO)

Under 15 maschile: 1° Alessandro Ferragina (San Cristoforo – PU - MARCHE) 2° Mario Donnaloia (San Michele – BR - PUGLIA) 3° Tommaso Sabatini (La Fontana – FE – EMILIA ROMAGNA) e Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto – PG – UMBRIA)

Under 15 femminile: 1^ Lavinia Sciamanna (Santa Silvia – RM - LAZIO) 2^ Angela Perricelli (Catanzarese – CZ - CALABRIA) 3^ Laura De Dominicis (Torricella – AQ - ABRUZZO) e Chiara Costanzo (RS Sport – ME - SICILIA)

Le classifiche finali del gioco tradizionale

Individuale Under 18 maschile: 1° Kevin Della Schiava (Old Vigasio – VR) 2° Pietro Lorenzo Bocchio (Canottieri Flora – CR); 3° Matteo Martini (Ancona 2000 – AN) e Andrea Vernazzaro (Città di Afragola – NA)

Individuale Under 18 femminile: 1^ Sofia Pistolesi (Morrovalle – MC) 2^ Giorgia Piras (SOMS – OR)3^ Ginevra Cannuli (Metaurense – PU) e Sofia Minardi (Metaurense – PU)

Individuale Under 15 maschile: 1° Tommaso Sabatini (La Fontana – FE) 2° Lorenzo Ciprietti (Città di Spoleto – PG) 3° Gianluca Ripanti (Metaurense – PU) e Nicolò Caimmi (Castelfidardo – AN)

Individuale Under 15 femminile: 1^Alessia Trevisi (Carnago – VA) 2^ Marisol Orrù (Fossombrone Oikos – PU) 3^ Chiara Costanzo (RS Sport – ME) e Laura De Dominicis (Torricella – AQ)

Coppia Under 18 maschile: 1° Gabriele Costantini-Luciano Giaquinto (Martanese Grecanica – LE) 2° Mario Lamberti-Marco Bruno (Cacciatori – SA) 3° Filippo Caridi-Biagio Broccanello (Circolo Gattugno – VB) e Domenico Papaccio-Gennaro Buono (Città di Afragola – NA)

Coppia Under 15 maschile: 1° Alessandro Ferragina-Alex Raggi (San Cristoforo – PU) 2° Francesco Laudato-Carmine Laudato (Cacciatori – SA) 3° Damiano Peruzzi-Davide Berta (Cinque Fonti – TR) e Nicola Principi-Manuel Capponi (Tolentino – MC)