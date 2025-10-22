BOB torna a Lucca Comics & Games 2025 per un carico di energia pop

Corner di bubble tea e asian bakery, installazioni iconiche e intrattenimento per tutta la famiglia

Lucca: BOB, il brand italiano di bubble tea ready-to-drink, è pronto a colorare di gusto e divertimento il Lucca Comics & Games 2025, l’evento europeo più atteso dell’anno dedicato a fumetti, giochi, videogames e animazione. Dopo il successo della scorsa edizione, il marchio sarà nuovamente sponsor ufficiale della manifestazione, rafforzando la propria visibilità e il legame con un pubblico che condivide la passione per la creatività e la cultura asiatica.

Presenza capillare tra le vie di Lucca

Durante i giorni del festival, BOB sarà presente in 7 postazioni distribuite lungo le mura della città toscana, all’interno delle principali aree food per una dissetante pausa ready to drink. In ogni punto vendita, riconoscibile per la caratteristica forma a pagoda, si potranno trovare tutti e 5 i gusti di BOB, oltre a un corner di Asian bakery per permettere al pubblico di vivere un’esperienza completa tra sapori autentici e bolle irresistibili.

Il brand colorerà la città anche con cartelloni da 5x5 metri posizionati nei punti più centrali e sarà presente sui social ufficiali del festival anche per l’atteso countdown (-3 e -5 giorni all’evento).

Inoltre, per rendere ancora più riconoscibile la presenza del marchio, in diverse aree, saranno installati bicchieri gonfiabili BOB alti 5 metri e un arco di 10 metri. Impossibile non scattare una foto!

“Lucca Comics & Games è un appuntamento unico nel suo genere, dove si incontrano mondi, passioni e linguaggi diversi. Per noi di BOB è il contesto ideale per raccontare la nostra filosofia: unire gusto, colore e divertimento in un’esperienza inclusiva e memorabile”, dichiara Nicolò Ossino, co-founder di BOB.

“BOB è un brand distintivo, che si caratterizza per la personalità rara, l’innovazione tecnica e la qualità estrema del Made in Italy. Partendo da un prodotto d’ispirazione asiatica, siamo riusciti a creare il primo bubble tea confezionato al mondo con caratteristiche qualitative e tecniche senza precedenti e, allo stesso tempo, con una forte identità italiana”,dichiara Simone Simonelli, co-founder di BOB.

Divertimento per i più piccoli

Novità di quest’anno sarà la partecipazione di BOB al Family Palace (Real Collegio) accessibile gratuitamente e pensato per i bambini e le loro famiglie. Qui BOB allestirà una stanza interattiva di circa 40 m² dove si svolgeranno attività ludiche e laboratori creativi, tra cui il divertente “laboratorio del gusto” per imparare a creare un vero bubble tea.

Durante l’evento, grazie alla partnership con Primo, brand di prodotti Made in Italy, sicuri e di alta qualità, dedicato alla creatività dei bambini, i più piccoli potranno personalizzare il proprio BOB rendendolo unico e creativo. Utilizzando i prodotti Primo, sarà infatti possibile decorare le etichette dei bicchieri e portarli con sé a casa per un simpatico ricordo dell’esperienza. Inoltre, sarà stata allestita una parete decorabile a disposizione di tutti per dare libero sfogo alla fantasia: fogli da colorare ispirati ai fruttini di BOB e agli elementi grafici del brand, posizionati ad altezza bambino per rendere l’esperienza ancora più accessibile e coinvolgente.

BOB, inoltre, collaborerà con Edizioni EL in occasione del format “libro-gioco e merenda”, che prevede momenti di lettura interattiva e degustazioni dedicate ai più piccoli: nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre il brand sarà presente come sponsor merenda portando gusto e divertimento in una delle attività family-friendly più attese.

Con la sua presenza, BOB contribuisce a rendere Lucca Comics & Games un evento ancora più ricco, coinvolgendo i giovanissimi in momenti creativi e memorabili.