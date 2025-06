Boardwalk mega yacht a Porto Ercole

Porto Ercole: E' arrivato davanti Porto Ercole sabato sera 28 giugno il mega yacht a motore “Boardwalk” di 76,5 metri documentato per Artemare Club da Cristina De Dominicis con il marito Massimo noti e apprezzati imprenditori del borgo marinaro tra i più belli d’Italia, segnalato come una delle mete imperdibili italiane dal famoso giornale New York Times vera “Perla” del Mediterraneo. Racconta il comandante Daniele Busetto che lo ha già inserito nell’Archivio storico dello Yachting di Artemare Club, Boardwalk è stato costruito da Feadship nei Paesi Bassi presso il loro cantiere navale di Aalsmeer, il suo interno è arredato dalla casa di design Amy Halffman ed è stato consegnato al suo proprietario nell'aprile 2021, il design esterno di questo yacht di lusso è opera di De Voogt, è stato progettato per accogliere comodamente fino a 14 ospiti in 7 suite e in grado di trasportare fino a 22 membri dell'equipaggio a bordo per garantire la massima sicurezza e confort di un mega yacht di lusso rilassata. Le sue caratteristiche includono salone di bellezza, ascensore, palestra e aria condizionata, è costruito con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak, alimentato da motori diesel MTU a 16 cilindri da 3.046 hp che operano a 1800 giri/min, naviga comodamente a 17 nodi, raggiunge una velocità massima di 19 nodi con un'autonomia di fino a 5.000 miglia nautiche e dispone di stabilizzatori durante l'ancoraggio. Buona sosta a Porto Ercole e mari calmi e venti favorevoli per le prossime navigazioni a Boardwalk da parte di Artemare Club!