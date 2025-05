Blue Factor, un weekend da batticuore: A2 in finale, B a caccia della promozione

Il Castiglione A2 sfida i Pumas Viareggio per il titolo, la Serie B si gioca la promozione nella final four casalinga.

Castiglione della Pescaia: Un fine settimana da urlo per le due squadre senior della Blue Factor (foto cover). Per la finale del campionato di serie A2 il Castiglione di Massimo Bracali gioca sulla pista Dorando Pietri di Viareggio (sabato 20.45 arbitro Cristiano Parolin di Bassano e Sergio Nicoletti di Vicenza) l’andata del play off contro i Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci. Mentre la squadra di serie B di Federico Paghi al Casa Mora è impegnata nella final four che porta alla promozione in serie A2.

L’atto finale della stagione è dunque arrivato, e a contendersi il titolo del girone B della serie A2 che porta nell’olimpo dell’hockey nazionale ci sono le squadre che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare. Quello tra maremmani e versiliesi è comunque un braccio di ferro che va avanti in tutte le categorie, e dunque le squadre si conoscono molto bene. Solo due i precedenti in campionato: all’andata a fine gennaio i Pumas espugnarono il Casa Mora per 6-4, mentre al ritorno lo scorso 5 aprile, i biancocelesti vinsero a Viareggio per 2-1.

«In finale sono arrivate le due migliori squadre del campionato – ha detto il tecnico del Castiglione Massimo Bracali, al termine del passaggio del turno contro il Matera – e mi aspetto due belle partite. La pista dei Pumas noi la soffriamo, non è un fondo a noi congeniale, però metteremo tutto quello che abbiamo, come chiedo sempre di fare ai ragazzi. Ci sarà bisogno di tutti e la nostra forza è stata sempre il gruppo, se vinceremo lo faremo di squadra».

I Pumas Viareggio (foto 2) che non avranno Oscar Mora Pacheco (13 gol in stagione) espulso con il cartellino rosso nella sconfitta contro la Rotellistica Camaiore, che ha comunque permesso il passaggio alla finale, sono certamente una squadra giovane. In porta una sicurezza come Thomas Mechini, 20 anni, nazionale under23 e già nel mirino di squadre di A1, e poi Matteo Marchetti, 20 anni e 5 gol, la coppia Simone Bigatti 22 anni e 12 gol e Francesco Carrieri, 19 anni e 12 centri. Ma anche Elia Cardella, 17 anni e 9 gol, e Giuseppe Olivieri, 18 anni e 9 reti che insieme a Giovanni Pesavento, 16 anni e 4 gol e Nichoals Pezzini, 21 anni e 5 gol, sono l’ossatura della squadra. Nel Castiglione squadra al completo.

Al Casa Mora si gioca sabato e domenica la final four di serie, B con il classico girone all’italiana con tre partite per tutti. A contendersi la promozione in A2 nel girone sud, le prime tre squadre classificate del campionato del girone E, quello appunto che ha visto primeggiare il Forte dei Marmi (37 punti) davanti ai Pumas Ancora Viareggio (33) e alla Blue Factor Castiglione (32), più l’Eboli del girone F, dopo la rinuncia del Giovinazzo e del Roller Salerno.