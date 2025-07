Blue Factor Castiglione, doppio colpo argentino per la Serie A1

La società ingaggia i giovani Tomas Escobar Avellaneda e Facundo Gabriel Esquibel Fernandez. Ufficiale anche il rinnovo per il portiere Michael Saitta.

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor Castiglione annuncia i due primi acquisti per il prossimo campionato di serie A1. Si tratta di due giovani argentini. Gli ultimi stranieri che hanno militato nel Castiglione risalgono alla stagione 2008-09, sempre in serie A1 quando c’erano gli argentini Victor Bertran e Pablo Saez e l’inglese James Taylor.

«Abbiamo pescato in Argentina i primi rinforzi – dice Marcello Pericoli, presidente dell’Hc Castiglione – grazie ai buoni uffici di Max Salinas. Si tratta di due ragazzi giovani, che hanno tanta voglia di mettersi in mostra in Europa. Siamo sicuri che potranno darci una grossa mano nell’affrontare una stagione impegnativa come è il campionato nazionale di serie A1».

Tomas Escobar Avellaneda (foto 1), arriva dall’Olimpia San Juan, e ha giocato nella Liga Nacional A1. E’ nato il 15-9-2003.

Facundo Gabriel Esquibel Fernandez (foto cover) è stato preso dal Concepcion, eha giocato la Liga Nacional A1 e la Copa Argentina. E’ nato il 16-12-2005.

Intanto la società biancoceleste conferma il rinnovato accordo con il proprio portiere Michael Saitta, al sesto anno al Casa Mora.