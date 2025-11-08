Blu Factor, Dopo la vittoria con l’Azzurra Novara cerca punti in trasferta. Al Casa Mora gioca la A2 per la Coppa Italia contro l’Eboli

Castiglione della Pescaia: Dopo la vittoria con l’Azzurra Novara cerca punti in trasferta. Al Casa Mora gioca la A2 per la Coppa Italia contro l’Eboli. In pista le giovanili, l’u!7 domenica contro i Pumas, e l’U15 contro il Prato

Con il morale alto dopo la vittoria in rimonta contro l’Azzurra Novara, la Blue Factor Castiglione affronta la trasferta in Versilia (alle 20.45 arbitri Alessandro Eccelsi di Novara e Edoardo Pigato di Montecchio), con molte speranze: l’obbiettivo del quintetto di Massimo Bracali è quello di fare punti. Una sfida considerata molto importante per i maremmani, alle prese con qualche problema d’infermeria: non ancora al meglio il capitano Luigi Brunelli, dopo una pallinata al volto che non gli ha permesso nemmeno di essere presente con il Novara e anche per Mattia Maldini, alle prese con una forte contusione e distorsione alla caviglia che deve essere smaltita del tutto. Niente drammi, con il resto del gruppo consapevole di potersela giocare con tutti.

«Andiamo a giocare contro il Forte dei Marmi e vogliamo continuare a fare punti – ha detto Alberto Cabiddu – la vittoria contro il Novara, meritata, ci ha dato morale dopo le quattro sconfitte nelle prime giornate. Non vogliamo fare una passeggiata al Forte – ha detto invece Oscar Lasorsa – e sappiamo che andiamo su una pista difficile, però vogliamo ripetere la grande partita fatta contro il Novara».

Il Forte in estate è stato rivoluzionato. In panchina è tornato Roberto Crudeli. La società rossoblù ha blindato in porta Riccardo Gnata e affidandosi a quattro giovani fortemarmini: Giovannelli, Cacciaguerra, Chereches e Ciupi. Arrivati gli argentini Duhalde (1998) e la punta della Nazionale under 19 Tomas Lopez (2006), insieme alla solidità di David Ballestero ex Scandiano (1994) e la freschezza del montecchiese Liam Bozzetto (2005) ex Lodi. Altro arrivo dal Trissino via Montebello, Alessandro Checchetto (2005) e in difesa Alex Raffaelli (1998). E poi il ritorno in rossoblù dopo tanti anni in A2, a Camaiore, per l'italo-argentino German Ballestero (1994), figlio del simbolo rossoblù Mauricio Videla.

La squadra di serie A2 della Blue Factor torna a giocare al Casa Mora contro l’Mgm Cresh Eboli. All’andata fu sconfitta per 6-5, al pala Dirceu, dopo una clamorosa rimonta che però non bastò a recuperare fino alla fine.

L’under17 Lo Scoiattolo, domenica alle 11, gioca per il quinto turno al Casa Mora contro i Pumas Ancora Viareggio B. Anche l’under 15, dopo la vittoria nel recupero contro il Cp Grosseto per 10-0, al Casa Mora sabato alle 15.30 lo Startit Prato.