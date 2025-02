Blocco circolazione ferroviaria, utenti possono usare bus extraurbani di At

Validità fino al ripristino del servizio di Trenitalia

Pistoia: A causa del momentaneo blocco alla circolazione sulla tratta ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia, in accordo con la Regione Toscana, i possessori di titolo ferroviario potranno utilizzare i bus extraurbani di linea di At che collegano le tre città.

L’utilizzo dei titoli di viaggio di Trenitalia sui bus di Autolinee Toscane, solo in quella tratta, rimarrà valido fino al termine del blocco della circolazione.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.