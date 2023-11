Blitz della Polizia municipale in zona stazione: sette rimpatri

Grosseto: Blitz del Nos e del nucleo cinofilo e di prossimità. Questa mattina gli uomini in divisa sono intervenuti in due locali posti nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Obiettivo era quello di controllare la regolarità sul territorio nazionale degli avventori.



Gli agenti hanno individuato sette soggetti senza documenti: sono stati accompagnati al Comando per l’identificazione e sono state avviate le procedure per il rimpatrio. "Ringraziamo le nostre donne e uomini in divisa - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Polizia municipale Riccardo Megale -. Questi sono solo alcuni dei controlli messi in campo per contrastare i fenomeni illegali e le irregolarità che si presentano nel nostro territorio comunale. Si tratta di un lavoro incessante e che in molti casi viene portato avanti in stretta sinergia con le altre Forze dell'ordine. La sicurezza è un diritto primario di ogni cittadino. Per ottenerla - concludono - è indispensabile che le regole siano rispettate e i luoghi presidiati: è in questo contesto che il lavoro della Polizia municipale diviene cruciale".