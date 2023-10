Blitz della Municipale, avviato il rimpatrio di tre immigrati irregolari

Grosseto: Intervento all'alba da parte degli agenti del Nucleo operativo sicurezza della Polizia municipale di Grosseto nel fabbricato abbandonato "ex Iveco" posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria. All'interno della struttura sono stati trovati 4 ragazzi stranieri privi di documenti.

Dopo un controllo tramite l'ufficio stranieri della Questura è emerso che tre di loro erano irregolari per quanto riguarda la normativa sull'immigrazione, gli stessi sono stati accompagnati dal personale della Questura presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Roma: saranno quindi riportati nel loro paese di provenienza. Gli agenti della municipale hanno inoltre proceduto a un controllo della struttura con le unità cinofile e i cani Van Basten e Destroy che hanno rinvenuto alcune modiche quantità di Hashish nascoste in vari punti del fabbricato. Resta quindi alta l'attenzione della Polizia municipale.