Blackout in zona di San Martino, Enel risponde a Cinelli

Magliano in Toscana: In riferimento alle segnalazioni provenienti da alcune aree della Maremma, E-Distribuzione informa che in seguito al fenomeno di maltempo si sono verificati alcuni scatti di linea per fulminazioni sulla dorsale elettrica denominata “Manciano 1”.



I tecnici dell’azienda elettrica, coadiuvati dal Centro Operativo, sono intervenuti e con manovre in telecomando e operazioni sul posto, tramite cui hanno effettuato bypass da linee di riserva, hanno restituito elettricità alle utenze, per poi procedere con le attività di riparazione. Altri interventi, soprattutto sugli impianti di bassa tensione, sono stati svolti a San Martino a Magliano, Campigliola, Magliano in Toscana e sulla Marsiliana. Attualmente le linee di media tensione risultano regolarmente funzionanti, situazioni singole e circoscritte di bassa tensione possono essere in gestione.

A questo proposito E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: www.e-distribuzione.it.