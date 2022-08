BKStreetball: Fei, Draghetti e Tanganelli accedono alle finali nazionali

L’evento conclusivo LB3 Finals Beach Fest è in programma a settembre, a Roseto degli Abruzzi.



Grosseto: Finale nazionale a Roseto degli Abruzzi per Matteo Fei, Dario Draghetti e Alessandro Tanganelli. I tre cestisti grossetani, grazie alla vittoria conquistata, nella categoria Under 16, nello storico torneo 3 contro 3 di Arcidosso, inserito nel circuito BKStreetball, campionato nazionale di basket 3X3 targato Aics, evento BGt Sport, hanno ottenuto l’accesso alle finali nazionali che quest’anno si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi il 9, il 10 e l’11 settembre.

Tutti e tre cresciuti nella Biancorossa prima e nella Pallacanestro Grosseto successivamente, Matteo, Dario e Alessandro condividono da sempre la passione per il basket. Matteo, ormai da tempo, gioca nella Virtus Siena, Dario nella Pallacanestro Grosseto ed Alessandro è tornato in campo di nuovo, dopo una fase di stop, proprio in questo torneo. Hanno giocato insieme per anni e in estate continuano a farlo.

Il torneo di Arcidosso è una tappa irrinunciabile: a volte hanno giocato insieme, altre volte in squadre diverse, ma la loro presenza non è quasi mai mancata. Nel 2018 vinsero insieme e, in questa ottava edizione, è arrivata un’altra vittoria, un primo posto che permetterà al trio di volare verso l’evento conclusivo LB3 Finals Beach Fest.