BIT Mobility si prepara a sbarcare a Castiglione

Dall'8 luglio attiva una flotta di 300 mezzi elettrici in condivisione tra monopattini, scooter ed e-bike



Castiglione della Pescaia: La mobilità sostenibile sbarca in riva al Mar Tirreno. Quest'estate i residenti di Castiglione della Pescaia e i visitatori che soggiorneranno nella rinomata località balneare, avranno a disposizione tre nuove opzioni totalmente ecologiche, agili, comode e moderne per spostarsi da un punto all'altro della città. Grazie ad una convenzione sottoscritta con il Comune, a partire da venerdì 8 luglio saranno attivi i 300 mezzi della flotta targata BIT Mobility, azienda leader nel campo della sharing mobility e della micromobilità elettrica già presente in oltre 25 località della Penisola. Si tratta, nello specifico, di 100 e-bike, 50 scooter e 150 monopattini elettrici che potranno essere noleggiati dal pubblico in 34 hub dislocati sull'intero territorio comunale. I servizi offerti da BIT Mobility saranno operativi per tutta la durata della stagione estiva.

La proposta di noleggio sarà inoltre accompagnata da campagne informative e momenti formativi che mirano a promuovere un corretto utilizzo dei mezzi elettrici in condivisione, la conoscenza del codice della strada e le buone pratiche da osservare per spostarsi nell'ambito della viabilità urbana. Tutti i mezzi della flotta BIT Mobility rispondono ai più alti standard in termini di comfort, tecnologia e sicurezza per offrire agli utenti un'esperienza di guida immediata, comoda e dal ridottissimo impatto ambientale. Le biciclette elettriche che entreranno in funzione a Castiglione della Pescaia, ad esempio, presentano tutte un telaio in alluminio e sono dotate di display multifunzione che indica, tra l'altro, velocità e stato della batteria, di portacellulare con caricabatterie wireless e di sofisticati sistemi di rilevazione e antifurto.

Il servizio in pillole

Numero mezzi: 100 e-bike; 50 e-scooter e 150 monopattini elettrici. Numero hub: 34 (+ 5 a Punta Ala) totali 39. Area di circolazione massima: Monopattini: circa 2 kmq, comprende tutta l'area urbana di Castiglione della Pescaia; E-bike: area urbana fino alla spiaggia delle Rocchette; Scooter: fino a punta Ala passando per la SP delle Collacchie. Aree a circolazione limitata o vietata: Via Roma e Lungomare di Levante: velocità ridotta a passo d'uomo e parcheggio inibito; Corso della Liberazione sia circolazione che parcheggio inibiti da remoto. Prezzo di noleggio per ciascun mezzo: monopattini e e-bike: 1 euro di sblocco e 0,18 al minuto; scooter: sblocco zero e 0,28 centesimi al minuto