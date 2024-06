Biscontri è il nuovo direttore di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Grosseto

Grosseto: Marco Biscontri è stato nominato direttore della Uoc Gastroenterologia ed endoscopia digestiva della struttura ospedaliera di Grosseto. Biscontri ha firmato l’incarico quinquennale per la direzione della struttura complessa del «Misericordia», ricevendo le congratulazioni del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Antonio D’Urso: «Andiamo a coprire una posizione importante - ha dichiarato il dg D'Urso - Il nostro obiettivo è dotare le strutture ospedaliere di professionisti qualificati e di grande esperienza. Il dottor Biscontri conosce bene questo ambiente e credo che potrà ulteriormente contribuire al rafforzamento dell’ospedale di Grosseto».



«Sono contento di essere il terzo gastroenterologo grossetano a dirigere questa unità complessa dell’ospedale ‘Misericordia’, dopo Sergio Quaranta e Marco Matergi, ai quali vanno il mio ringraziamento e stima, proseguendo la strada tracciata molti anni fa dal professor Eraldo Camarri - ha dichiarato Marco Biscontri - Come progetto di lavoro ritengo importante incrementare l’endoscopia operativa e l’ecoendoscopia, processo già avviato lo scorso anno quando ero direttore facente funzioni, in particolare per la diagnosi ed il trattamento delle patologie delle vie biliari e del pancreas, nonché apprendere nuove tecniche resettive delle neoplasie del tubo digerente. Altrettanta attenzione dovrà essere rivolta al potenziamento dell’ambulatorio di epatologia istituito lo scorso anno ed alla creazione di un ambulatorio di fisiopatologia digestiva. Sarà inoltre fondamentale rafforzare la già ottima collaborazione con la Uoc di Chirurgia, la Uoc di Medicina Interna ed il Pronto soccorso dell’ospedale della Misericordia di Grosseto, nonché con la Uoc Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Arezzo e le analoghe Uosd dell’Azienda Usl Toscana sud est. Concludo - ha dichiarato il neo direttore - ringraziando il direttore generale e tutti i miei colleghi e gli infermieri del reparto per il lavoro che abbiamo svolto insieme sino ad adesso».