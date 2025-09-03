Bisconti e Serracchiani (AVS): "E' allarme granchio blu ma l'Amministrazione non partecipa al tavolo di lavoro"

Orbetello: «Ieri mattina si è svolto un importante incontro tra le istituzioni e il Commissario nazionale per il granchio blu - dichiarano Valentino Bisconti e Chiara Serracchiani, Candidati AVS al Consiglio Regionale della Toscana -, con la presenza della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, dei rappresentanti politici comunali, provinciali e nazionali.

Dopo un sopralluogo ad Ansedonia – dove tutti i presenti hanno potuto constatare l’enorme quantità di granchi e i danni quotidiani che i pescatori subiscono – ci siamo spostati al ristorante dei Pescatori - Laguna Ponente, dove ha avuto inizio un confronto istituzionale con proposte concrete e fattibili, alla presenza anche della Prefettura di Grosseto.

Quello che ci rammarica profondamente è l’assenza del Sindaco di Orbetello e dell’Assessore all’Ambiente: nessuno di loro ha partecipato al tavolo di lavoro, nonostante la gravità della situazione. Non è una questione politica o di appartenenza, ma una questione di rispetto istituzionale. Non aver voluto ascoltare la Prefettura e, soprattutto, il Commissario nazionale, rappresenta un atto grave.

Il Sindaco e la sua amministrazione dichiarano spesso di tenere al futuro della Laguna e ai problemi del territorio, ma nei fatti continuano a dimostrare indifferenza, limitandosi a proclami e post sui social. Oggi invece c’erano le istituzioni tutte, pronte ad ascoltare, discutere e lavorare a soluzioni concrete.

Siamo rimasti basiti e disgustati dall’atteggiamento del Sindaco Casamenti e della sua giunta. La verità è che ancora una volta l’amministrazione di Orbetello ha dimostrato di non avere a cuore la Laguna, il suo ecosistema e i suoi lavoratori.

Invitiamo i cittadini a riflettere su questo atteggiamento: quando le istituzioni di livello regionale, provinciale e nazionale sono unite per affrontare il problema, l’assenza del Comune è un segnale gravissimo, che non può passare sotto silenzio».