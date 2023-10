Bip - Prehistoric Landscapes: un corso per lo studio dei paesaggi preistorici nel grossetano

Grosseto: Sabato 14 Ottobre si è concluso alla Fondazione Polo Universitario Grossetano il corso internazionale “Prehistoric landscapes” dedicato allo studio dei Paesaggi Preistorici nel territorio grossetano. All’interno del Progamma Erasmus Plus, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ha organizzato un Blended Intensive Programme (BIP), che con modalità innovative di apprendimento e di insegnamento, ha previsto attività didattiche condivise fra ricercatori e studenti europei sia in modalità virtuale sia attraverso attività in presenza.







Le attività pratiche si sono svolte all'interno del territorio del Parco regionale dell Maremma: dalla bellissima cornice del paesaggio maremmano che si estende dalla foce dell’Ombrone alla bonifica di Talamone e grazie al Patrocinio del Parco Regionale della Maremma, dell’Ente Terre Regionali Toscane e della Fondazione Polo Universitario Grossetano i partecipanti al BIP Prehistoric Landscapes hanno potuto svolgere le attività sul campo in una modalità di studio innovativa consolidando un forte spirito di collaborazione e ricerca condivisa e potenziando l’internazionalizzazione delle attività formative.





Il corso iniziato l'8 ottobre si è concluso appunto alla Fondazione Polo Universitario grossetano - dove è possibile frequentare le lezioni del Corso di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio culturale nei curriculum in Archeologia, Storia dell'arte, Storia e documentazione, Spettacolo - per alcune esercitazioni nel laboratorio di preistoria ed al MuseoLab. - Museo Laboratorio della Città di Grosseto.





Il corso BIP “Prehistoric Landscapes” è stato progettato e coordinato dalla Prof. ssa Giovanna Pizziolo del Dipartimento di Scienze storiche e del patrimonio culturale, e si pregia della collaborazione di 4 università europee : Politecnico de Tomar (Portogallo); University of Bamberg (Germania), University of Groningen (Paesi Bassi); University of Oviedo (Spagna). A Febbraio 2024 sarà inoltre prevista un'ulteriore fase con un workhop online dove i partecipanti presenteranno le elaborazioni dei dati raccolti in Maremma.