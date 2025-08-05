Biossido di titanio, Grassini (FDI): “Corte UE smonta classificazione cancerogena”

“Un danno al territorio costruito su basi infondate”

Follonica: “La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato l’annullamento della classificazione del biossido di titanio (TiO₂) in polvere come sostanza cancerogena. Una vicenda che ha avuto origine nel 2015, con una proposta dell’agenzia francese ANSES, accolta nel 2019 dalla Commissione europea nonostante le forti perplessità scientifiche”. È quanto commenta Marco Grassini, consigliere comunale Fratelli d’Italia Follonica.

“Quella classificazione – prosegue Grassini – che parlava di “sospetto cancerogeno per inalazione” era basata su uno studio che oggi la stessa giustizia europea ha definito non affidabile e inaccettabile dal punto di vista scientifico. A seguito dei ricorsi presentati da industrie e operatori del settore, il Tribunale dell’UE aveva già annullato la classificazione nel 2022. La Commissione e la Francia hanno fatto ricorso, ma la Corte di giustizia ha ora definitivamente respinto ogni obiezione, certificando l’errore grave alla base di quella decisione”.

“Si chiude così una pagina amara, che ha avuto conseguenze reali e gravi per le imprese del territorio e per i lavoratori. Mentre alcuni parlavano a sproposito, diffondevano timori e facevano battaglie ideologiche, chi pagava il conto erano le persone che ogni giorno tengono in piedi l’economia locale. La scienza e la giustizia hanno fatto chiarezza. Ora sarebbe auspicabile che anche chi ha contribuito a questo clima tossico faccia un passo indietro, con la stessa enfasi con cui ha lanciato accuse e allarmi infondati”, conclude Marco Grassini, consigliere comunale FDI Follonica.