Biodistretto della Maremma, le dichiarazioni della senatrice Petrucci (FDI)

Biodistretto della Maremma, le dichiarazioni della senatrice Simona Petrucci (Fdi) in occasione dell'incontro con il sottosegretario La Pietra

Roma: "Un nuovo importante mattone verso la creazione del biodistretto della Maremma, che abbiamo messo oggi in un incontro con il sottosegretario al Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare Patrizio La Pietra, che ringrazio per la concreta attenzione rivolta al progetto.

Quello del distretto biologico è un obiettivo che ha sempre visto il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la sua giunta, di cui ho fatto parte fino a poche settimane fa, in prima linea. Stiamo parlando di un’iniziativa seria, che ha posto le basi per la creazione di uno tra i più grandi distretti biologici d’Europa che comprenderà non solo il capoluogo ma anche i tanti comuni che in queste settimane si stanno aggiungendo.

La valorizzazione dei prodotti bio-tipici della Maremma, la messa a sistema di nuove e sostenibili tecnologie di produzione, la rete di imprese e aziende in costante connessione, l’ottimizzazione della filiera: le produzioni biologiche sono il futuro e questo è il modo migliore per favorirne lo sviluppo. In un momento in cui i discorsi su farine di grilli, cibi sintetici e altre fantasie sembrano prendere piede, noi rispondiamo puntando sulle risorse e sulle eccellenze della nostra terra. Insieme al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, al vicesindaco Bruno Ceccherini e al mio collega in Parlamento Fabrizio Rossi, siamo stati felici di condividere con il sottosegretario questo progetto ambizioso che, anche grazie all’impegno del governo, presto vedrà la luce".

E' quanto dichiara la senatrice Simona Petrucci (Fdi) a margine dell'incontro tenutosi oggi a Roma con il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Patrizio La Pietra