Bimbimbici a Grosseto con Bicincittà per sostenere le cure palliative pediatriche

Sabato 10 giugno, torna l'appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. A Grosseto, e per il secondo anno consecutivo, nella nuova riprogrammazione di sabato 20 maggio, Bimbimbici e Bicincittà si uniscono per dare maggiore forza ad una raccolta fondi, a favore di ABIO Grosseto, gestita da UISP Comitato Territoriale Grosseto APS. Con Bimbimbici e Bicincittà un'allegra pedalata, per i viali le Mura medicee e il Centro Storico della città, aspetta i bambini e le bambine di Grosseto, genitori nonni e accompagnatori. L'evento è sostenuto da CONAD che offrirà la merenda al passaggio della carovana dal supermercato di Via Scansanese.





