Biliardo: Tarquinia trionfa con Alessio Nicolini

Tarquinia: Trionfo tarquinese alla quinta prova di Selezione regionale specialità biliardo svoltasi presso il Circolo ASD Nuovo Club 93 di Roma. Il Seconda Categoria Alessio Nicolini Circolo Cavalli Alati si aggiudica la batteria 1 inanellando tre vittorie per 2-0: 70-48/70-19 su Gianfranco Paradisi rappresentante del circolo locale, 70-32/70-31 su Cesare Colella del Circolo frusinate Amici del biliardo SOMS, 70-56/70 62 a Vincenzo Sante Chiuruzzi del Circolo Romano Arci King.

“Variabilità meteorologica” sulle performance sportive del Circolo ASD Biliardo Club Viterbo. “Nuvole nere” seppur con diversi livelli in Prima Categoria: due gare e due sconfitte al primo turno. Nella batteria 1 lotta bene Dario Pasquini contro Pier Francesco Liberati del Circolo Formia 2000 di Latina. Perso facilmente il primo parziale (80-50) e vinto con scioltezza il secondo (80-61) perde in dirittura d’arrivo lo spareggio (80-71). Più netto (2-0) il ko di Ruggero Sensi contro Giancarlo Mauti del Circolo frusinate ASD President.

Dopo aver lottato testa a testa nel primo (80-75), si scioglie nel secondo (80-54). “Squarci di sereno” grazie al Seconda Simone Capati che si arrampica fino in finale dove cede per 2-1 a Luigi Civitella del Circolo frusinate Il Bomba Asd. Vinto facilmente il primo (70-40) perde per distacco (70-50/70-26) i rimanenti. Buonissime cose nelle “preliminar sessions”: due limpide vittorie per 2-0 in quanto ottenute per distacco: 70-42/70-39 sul Armando Tesei del Circolo romano Nuovo Club 93 e 70-54/70-49 sul Silvio Toscano del Circolo Formia 2000 di Latina.