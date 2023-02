Biliardo, dieci in pagella per Alessio Nicolini

Viterbo: Andamento ondivago del biliardo viterbese nell’ambito della quarta prova di selezione regionale svoltasi presso il Circolo ASD Green Planet di Ciampino.

Dieci in pagella al Seconda Categoria Alessio Nicolini del Circolo Cavalli Alati di Tarquinia che nella batteria 5 si inchina solo in finale per 2-0 (70-47 / 70-51) a Battista Salis Circolo Pantera Rosa di Roma. Nei turni preliminari aveva eliminato con 2-.0 in fotocopia Bruno Quattino Circolo Pantera Rosa Roma (70-66 /70-48) e Carlo Di Girolamo Circolo Billiard’s Room di Frosinone (70-40 / 70-39).

Nella stessa batteria Maurizio Benedetti Circolo Cavalli Alati Tarquinia viene superato per 2-1 dal romano Carlo Salvati del Green Planet Club ASD (70-62 / 34-70 / 70-52). Nella batteria 7 Simone Capati dell’ASD Biliardo Club Viterbo si arrende in semifinale per 2-0 (70-59 / 70-52) a Sandro Rotella del Circolo romano Taranto Sport. Nel turno preliminare aveva superato per 2-1 (70-56 / 25-70 / 70-60) il romano Stefano Callarello del Circolo Nuovo Club ‘93.

Nella batteria 2 eliminato al primo turno Mario Pessina Biliardo Club Viterbo (2-0 contro il romano Ennio Di Girolamo del Green Planet Club ASD). Totale debacle dello stesso Circolo in Prima Categoria: entrambe i rappresentanti fuori nel turno di entrata. Dario Pasquini lotta ma viene eliminato per 2-1 (80-73 / 66-80 / 80-62) dal romano Alessandro Biagi del Circolo Taranto Sport. Parziali sconfitta in fotocopia (70-44) per Andrea Lopetuso contro Michele Lattanzi Nuovo Club 93 Roma.

E durante il week-end seconda giornata del Campionato a squadre, Nel Girone A la il Biliardo Club Viterbo sfiderà la capolista Grifoni Blu. Mentre la formazione dei Cavalli Alati Blue di Tarquinia farà visita al Circolo New King. Chiude il programma la sfida tra Palestra del Biliardo e Club 93. Nel Girone B il fanalino di coda classifica Cavalli Alati Red di Tarquinia affronterà in casa il Circolo Tito Labieno attuale terza forza del Girobe. Completano il programma i confronti tra Taranto Sport-King D’Artagnan ed I Grifoni Celesti-Effetto 13.