Attualità Bilancio Fcr, balzo in avanti. Vivarelli Colonna: “un particolare ringraziamento al già presidente Giulio Tambelli" 5 maggio 2025

5 maggio 2025 598

598 Stampa

Redazione

Grosseto: “Il lavoro svolto dal dottor Giulio Tambelli alla guida di Farmacie comunali riunite oggi si è palesato in tutta la sua forza. Per questo motivo, forte dei numeri presentati questa mattina in assemblea, desidero rivolgere un ringraziamento pubblico e sincero al presidente che durante lo scorso anno ha realizzato un qualcosa di incredibile, con risultati che hanno fatto di Fcr una delle realtà di questo comparto più apprezzate a livello nazionale. Penso che il dottor Giulio Tambelli abbia incarnato al meglio l'anima di Fcr, uno spirito fatto di sacrificio, determinazione, voglia di crescere e di offrire ai cittadini sempre più servizi utili e centrati sull'attenzione alla persona. Il suo supporto, unito a quello dell'intera squadra di donne e uomini di Farmacie, resta uno dei punti più elevati e autentici della storia di questa società partecipata". Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Bilancio Fcr, balzo in avanti. Vivarelli Colonna: “un particolare ringraziamento al già presidente Giulio Tambelli" Bilancio Fcr, balzo in avanti. Vivarelli Colonna: “un particolare ringraziamento al già presidente Giulio Tambelli" 2025-05-05T15:57:00+02:00 162 it Bilancio Fcr, balzo in avanti. Vivarelli Colonna: “un particolare ringraziamento al già presidente Giulio Tambelli" PT1M /media/images/giulio-tambelli-settimana-della-salute-2.jpg /media/images/thumbs/x600-giulio-tambelli-settimana-della-salute-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 05 May 2025 15:57:00 GMT