Bilancio, Acquapendente, voto favorevole bipartisan in Consiglio Comunale

Acquapendente: Voto favorevole bipartisan in Consiglio Comunale di Acquapendente in merito al bilancio di previsione e Documento Unico di Programmazione esercizio finanziario 2024-2026. “Sono davvero orgogliosa”, sottolinea la Sindaca Alessandra Terrosi “che dopo molti anni lo abbiamo approvato entro il 31 Dicembre.

Frutto di una volontà politica e amministrativa che ci consentirà di lavorare con la piena disponibilità di tutte le risorse. Anche se necessiterà apportare delle variazioni e nonostante i pochi margini di manovra è la palese dimostrazione di come abbiamo tenuto fede agli impegni. Penso al sociale ed all’assistenza scolastica in cui abbiamo aumentato le risorse. Avevamo come Giunta scelta prioritaria non lasciare dietro nessuno. E così è stato. Tra le principali soddisfazioni personali il fatto che con l’applicazione del nuovo regolamento asilo nido abbiamo quasi raggiunto tutti i posti disponibili. Un grazie particolare alla professionalità delle operatrici presenti. In merito alla progettazione priorità ai cimiteri di Acquapendente e delle Frazioni di Trevinano e Torre Alfina. Per la prima volta troviamo aumentata la voce spese sul personale grazie alle nuove assunzioni programmate e realizzate. Nel 2023 siamo riusciti a ristrutturare servizi nevralgici. Così potremmo nel 2024 lavorare senza affanno”.