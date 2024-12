Attualità Bilancio, 500mila euro per ristrutturazione convento San Michele in Carmignano 15 dicembre 2024

Con l’emendamento del presidente Giani approvato dalla Giunta, che integra la proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale, la Regione per il 2025 stanzia 500mila euro di risorse regionali per la ristrutturazione del convento di San Michele in Carmignano (Po), come era stato annunciato alcune settimane fa. Firenze: L’intervento consentirà il ritorno de “La Visitazione” del Pontormo oggi temporaneamente in visione nella Villa Medicea di Poggio a Caiano. Grazie allo stanziamento la Diocesi di Pistoia, proprietaria dell’immobile, potrà offrire un deciso livello di intervento così da consentire la ristrutturazione dell’ambiente e la sua apertura al pubblico con la conseguente visione della celebre quanto importante opera d’arte. “Abbiamo deciso di impegnare questo forte contributo economico – ha detto il presidente Eugenio Giani - perché la ristrutturazione degli ambienti del complesso di San Michele, un importante riferimento per l’intera comunità non solo dal punto di vista religioso ma anche artistico, consentiranno il ritorno a Carmignano di uno dei capolavori del grande artista del manierismo fiorentino ed è giusto che l’operazione sia stata considerata come una delle priorità dal sindaco Edoardo Prestanti e dal consigliere regionale Marco Martini che opera sul territorio”. Seguici



