Biglietti dei musei scontati per tutti i visitatori del Villaggio di Babbo Natale

Grosseto: Chi visiterà il Villaggio di Babbo Natale potrà usufruire dello sconto di un euro per il biglietto d'ingresso intero valido nei musei grossetani: lo ha deciso il Comune, che ha scelto di aderire alla proposta del gruppo Grosseto Naturalmenteculturale.

La riduzione sarà valida per il Museo archeologico e d'arte della Maremma, il Museo di storia naturale della Maremma e per le Clarisse – Museo Luzzetti. Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto al pubblico nel mese di dicembre nei giorni 2 e 3 e dall’8 al 10, dal 15 al 17 e dal 21 al 30. Lo sconto ai musei sarà valido, invece, dal 2 dicembre fino al 6 gennaio.



“Sarà anche creata – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -, una comunicazione ad hoc e posizionata nelle strutture museali coinvolte e in prossimità della biglietteria del Villaggio di Babbo Natale al Cassero. Un modo per informare tutti i visitatori riguardo la possibilità di accedere ai musei con un prezzo ridotto. Si tratta di un piccolo incentivo, ma comunque importante per dimostrare che i luoghi della cultura di Grosseto sono in rete tra loro, che esiste una forza comune chiamata sistema cultura”.