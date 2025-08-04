Big Mat Bsc: gli under 15 sono campioni regionali

Battuto 20-3 il Lucca. I biancorossi chiudono la prima parte di stagione con quattordici vittorie in altrettante gare

Grosseto: Gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionati regionali. I biancorossi si sono imposti in Toscana con quattordici vittorie in altrettante gare stagionali, chiudendo la regular season imponendosi per 20-3 contro il Lucca. Un successo importante che dà lustro a un percorso fatto da tutto il gruppo che fa seguito, oltretutto, alla vittoria del campionato italiano dello scorso anno degli under 12, visto che gran parte dei ragazzi è andato a formare l’attuale roster degli under 15. “Faccio i complimenti a tutti i nostri ragazzi – commenta Lino Luciani, manager degli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto – per l’ottima stagione che fin qui hanno fatto. Abbiamo lavorato molto sia sulla tecnica che sulla concentrazione, riscontrando una crescita continua e regolare. Adesso dobbiamo pensare alle fasi nazionali che si giocheranno il prossimo 31 agosto”.

Un altro mattoncino che conferma l’ottimo lavoro della società sul settore giovanile sia dei ragazzi con il baseball sia delle ragazze con il softball. “Ringrazio ovviamente i nostri giocatori, le loro famiglie che sempre ci hanno sostenuto, tutti i membri del mio staff, ovvero Marco Giorgi, Diego Luciani, Aloma Herrera, Alessandro Brocca, e i dirigenti Algeri, Gambassi, Fontana, Soldati, Terribile e Manganelli”. Adesso i prossimi impegni e tornei del settore giovanile biancorosso è possibile consultare il sito internet www.bscgrosseto.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram.