Big Mat batte il Parma e fa dieci vittorie in poule scudetto

Grosseto: Chiude il girone con una vittoria il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi ieri sera, venerdì 4 agosto, si sono imposti per 2-0 contro il Parma Clima, nel recupero di gara uno, allo stadio Roberto Jannella. L’andamento del match ha visto i grossetani conquistare casa base nella quarta e nella sesta ripresa con Rodriguez Reyes e Cappuccini, ottenendo la decima vittoria nella poule scudetto.



Il prossimo appuntamento per i ragazzi guidati da Stefano Cappuccini sarà il 15 agosto, allo stadio Jannella, per i quarti di finale dei play-off.

Successione punti

Parma Clima: 000 000 0

Big Mat Bsc Grosseto: 000 101 X

Battitori

Parma Clima: Gonzalez Sanamè 4 (2/3), Poma 7 (0/3), Joseph Timo 6 (0/2), Mineo DH (1/3), Astorri 9 (0/3), Monello 2 (0/2), Sambucci 3 (1/3), Segreto 5 (1/3), Flisi 7 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (0/2), Diaz 5 (0/3), Rodriguez Reyes 6 (2/3), Scull Zayas DH (1/3), Backstrom 2 (0/2), Milli 7 (0/2), Tiberi 4 (0/2), Luciani 9 (0/2), Cappuccini 7 (1/2).

Lanciatori

Parma Clima: Lugo Lareschi (1.0 IP), Aldegheri (1.0 IP, 1 SO), De Leon Ramirez (1.0 IP, 2 SO), Rondon Sequera (L, 1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER), Contreras Abreu (1.0 IP, 1 SO), Fabiani (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER);

Big Mat Bsc Grosseto: Faria Acosta (W, 2 H, 2 BB, 3 SO), Mega (1.0 IP), Benelli (1.0 IP, 1 H, 2 SO), Marquez Coronado (1.0 IP, 2 H, 2 SO).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Simone Menicucci

Arbitro 3B: Alberto Germano

(foto di Noemy Lettieri)