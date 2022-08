Biennale dello Scarto, inaugurata la mostra “Angeli e Demoni”

Grosseto: E’ stata inaugurata venerdì 5 agosto la mostra “Angeli e Demoni”, alle Casette Cinquecentesche di Grosseto, sulle Mura Medicee, curata da Rodolfo Lacquaniti e Mauro Papa, per la Biennale dello Scarto. Nell’occasione sono intervenuti Luca Agresti, assessore comunale alla Cultura, Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura, Mauro Papa direttore del Polo culturale Le Clarisse e del Museo Collezione Luzzetti e l’artista Rodolfo Lacquaniti.





La mostra Angeli e Demoni è costituita dalle affascinanti sculture di The Garbage Revolution, realizzate da Lacquaniti con materiali di riciclo. L’esposizione sarà visitabile fino al 4 settembre. ”Nel 2014 in occasione del progetto The Garbage Revolution – spiega Rodolfo Lacquaniti - ho presentato per Pitti Immagine, alla Stazione Leopolda di Firenze, una installazione dal titolo Angeli. Con gli anni il progetto si è trasformato in Angeli e Demoni, perché l’arte si pone continuamente delle domande e si contamina. Sono state una mia fonte di ispirazione le parole di Yuval Noah Harari Siamo dèi che si sono fatti da sé, il pensiero di Rupert Spira e dell'artista tedesca Hito Steyerl, le parole del poeta Edwaed Estlin Cummings l’amore è un luogo e in questo luogo di amore si muovono (con luminosità e pace) tutti i luoghi. Da allora è stata una ricerca continua. La domanda che mi sono fatto è cosa sta succedendo. Tutto parte dal pacchetto energetico che ci è stato regalato alla nostra nascita e che si è assottigliato a tal punto che l’abbiamo quasi esaurito e non abbiamo più la forza di decidere se e come diminuire i nostri consumi, i nostri desideri, travolti in una corsa inarrestabile verso non so dove, quando e soprattutto perché. Da Angeli siamo diventati Demoni? Oppure da sempre siamo stati Angeli e Demoni”.

“Secondo la fede l’angelo è un essere spirituale e intellettuale, di natura superiore, al servizio dell’uomo. – afferma Mauro Papa – L’arte del passato, ha provato a evocare queste caratteristiche trasformando le creature angeliche in figure concrete e tangibili, trasfigurate in forme luminose ed eteree. Gli angeli di Lacquaniti sono concreti e tangibili, ma non evocano spirito e luce perché sono semplici manichini neri che, minacciosi e oscuri, affollano gli spazi storici delle Casine del Cinquecento, come epifanie di morte. La morte della fede e della fiducia nel progresso. Oggi, i rifiuti sono l’elemento identitario della civiltà consumista che ci consuma. Anche questi angeli sono costituiti da rifiuti e, realizzati a nostra immagine e somiglianza, sono il nostro specchio e il nostro riflesso. Uno di loro si è schiantato a terra. A suggerire che queste creature sono, al tempo stesso, angeli e demoni. E allora la complessità e la contraddizione implicita nel messaggio artistico – che non è mai didascalico e illustrativo – si radicalizza in una nuova possibile esegesi di questa installazione: se da una parte gli angeli neri rappresentano la morte, dall’altra manifestano una speranza di redenzione e quindi un precipitato dei nostri desideri”.





Il progetto Biennale dello Scarto è promosso dall’associazione culturale Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti con il patrocinio della Regione Toscana, Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica, Provincia di Grosseto e con la collaborazione dei Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia e di Legambiente. Sono inoltre coinvolti la Fondazione Grosseto Cultura e l’Istituzione Le Mura, i Musei di Maremma, il Monastero di Siloe, Assicoop, We-Rad e Chi Ama.

Per visitare la mostra Angeli e Demoni e il percorso espositivo della Biennale al Cassero senese il costo del biglietto è di 2 euro, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 e 30 alle 21 e 30. Inoltre, fino al 15 ottobre nei giorni di sabato e la domenica, il 10 e 15 agosto, si possono fare esclusivamente le visite guidate, della durata di 1 ora e 20, nelle due fasce orarie 18 e 30 e 20. Costo della visita guidata 8 euro a persona.

Riduzioni: titolari Grosseto Card (soci di Fondazione Grosseto Cultura) costo del biglietto €7. bambini dai 6 ai 10 anni costo del biglietto €3 . bambini sotto i 6 anni gratuito. Prenotazione consigliata 0564 416276 - 346 6524411.