Bicincitta’ e Bimbimbici tappa del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche

Grosseto: Anche quest’anno UISP e FIAB hanno unito le proprie forze per organizzare Bicincittà e Bimbimbici e consentire a tanti appassionati, piccoli e grandi, di fare una ciclopedalata per le vie di Grosseto. L’appuntamento è per le 14:30 di domani presso gli impianti sportivi UISP di viale Europa 161 dove potranno essere effettuate le iscrizioni fino alla partenza prevista per le 15:30.

“Il percorso è stato studiato perché possa essere portato a termine da persone di tutte le età - afferma Angelo Fedi, presidente FIAB – e comunque non mancheranno soste e punti ristoro”.

Per Massimo Ghizzani, presidente del Comitato Territoriale UISP di Grosseto “Questa occasione rappresenta un valido esempio di sinergia tra associazioni di promozione sociale che perseguono il benessere del cittadino e la solidarietà. Infatti il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in favore di ABIO Grosseto per la realizzazione dei progetti di umanizzazione della Pediatria di Grosseto”.

Per il quarto anno consecutivo, inoltre, Bicincittà e Bimbimbici saranno la prima tappa toscana del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, un progetto nato all’interno di una comunità nazionale di professionisti e della Fondazione Maruzza che ha la finalità di far conoscere la realtà delle Cure Palliative Pediatriche e di promuoverne la realizzazione nel territorio. Le tappe toscane del Giro CPP hanno ricevuto il patrocinio della Regione.

Alla conclusione del percorso saranno estratti i numerosi premi in palio.