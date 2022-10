“Biciclettata” Tony Lonero per combattere la Sclerosi Multipla

Grosseto: Sabato 8 Ottobre, in occasione della “Biciclettata” di Tony Lonero, ex giocatore di baseball e persona con sclerosi multipla che percorrerà sulle due ruote circa 200km ovvero la tratta Assisi-Grosseto, sarà possibile cenare allo stadio “Simone Scarpelli” in via Orcagna a Grosseto alle ore 20:00.

Parte dei 20 euro a persona per partecipare alla cena saranno devoluti alla Sezione Provinciale AISM di Grosseto, per continuare a sostenere le varie attività che l’associazione porta avanti da sempre sul territorio. Per chi fosse interessato può contattarci ai recapiti in fondo.



Il ciclista arriverà in città nel pomeriggio di sabato in Piazza Dante intorno alle 19:00 e verrà accolto da una delegazione guidata dal Sindaco Antonfranceso Vivarelli Colonna e da una rappresentanza della Sezione Provinciale AISM di Grosseto. Poi la serata proseguirà allo stadio.

Sarà una bellissima occasione per discutere dei temi di inclusività che tanto stanno a cuore a tutti.