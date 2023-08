Cronaca Bici rubate e recuperate: ecco come fare per riaverle 11 agosto 2023

11 agosto 2023 86

86

Redazione

Nel caso in cui è stata sporta denuncia è necessario prendere un appuntamento con la polizia municipale, altrimenti basterà prendere un appuntamento con la cooperativa che gestisce il magazzino

Follonica: I cantieri comunali di via Amendola ospitano il magazzino delle bici rinvenute durante i blitz delle forze dell'ordine. Si tratta di mezzi rubati, abbandonati o dispersi che possono essere recuperati dai legittimi proprietari. Chi ha sporto denuncia dovrà rivolgersi al comando della polizia municipale di Follonica (0566-42000) in orario d'ufficio per avere un appuntamento per il ritiro del mezzo. Chi, invece, non ha sporto denuncia potrà mettersi direttamente in contatto con la cooperativa il Melograno che gestisce il magazzino dove sono conservate le biciclette. In questo caso i mezzi potranno essere ritirati tutti i sabato mattina solo su appuntamento, tramite il numero 0566-51537. Seguici





