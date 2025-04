Bibbona si conferma nuovamente oltre il milione di presenze certificate nel 2024

Primo Comune della Costa degli Etruschi

Bibbona: Sono stati diffusi i dati sulle presenze turistiche della stagione 2024. E Bibbona si conferma ancora una volta una località da oltre un milione di presenze certificate: per la precisione 1.204.670, di cui 726mila italiani e 478mila stranieri. Si tratta dei primi dati sui flussi turistici diffusi dall’Osservatorio Turistico della Regione Toscana che tengono conto il movimento di turisti nelle strutture ricettive, locazioni turistiche comprese.

“Un risultato importante - commenta il sindaco Massimo Fedeli - che conferma ancora una volta la qualità dell’offerta del nostro territorio e della sempre maggiore integrazione tra Marina e il borgo grazie anche alle iniziative culturali di alta caratura che offriamo costantemente, come la mostra dedicata ad Oliviero Toscani al Forte e i Bronzi Etruschi, la stipe arcaica di Bibbona al Centro Espositivo del Comune Vecchio. Il nostro territorio, così come tutta la Costa degli Etruschi - aggiunge - è stato inserito anche nella guida Destinations Italy Unknown di Alvento, rivista specializzata di altissima qualità di ciclismo e cicloturismo diffusa a livello internazionale tra chi cerca questo tipo di itinerari. E anche questo è davvero molto importante”.

“Dal mare, attraversando la pineta e poi arrivando alle nostre colline e al bosco della Macchia della Magona: abbiamo una ricchezza incredibile – aggiunge l’assessore al turismo Enzo Mulè -. I dati pubblicati dalla Regione riguardano le presenze certificate legate alle strutture ricettive e quelle degli affitti turistico, quindi l’afflusso delle persone che si riversano sul nostro territorio sono molte di più. Siamo orgogliosi di essere il primo Comune della Costa degli Etruschi e di aver segnato praticamente un record nel 2024, superando di gran lunga le presenze registrate in tutti gli anni precedenti”.

“Fondamentale, in questa direzione – concludono – è il lavoro che portiamo avanti da anni con la rete del G20Spiagge che riunisce le località turistiche costiere con oltre 1 milione di presenze turistiche. Siamo il Comune più piccolo del network, con soli 3200 abitanti, l’unico tra tutti al di sotto dei 5mila abitanti, accanto a località balneari che accolgono oltre 6 milioni di turisti l’anno. Coniugare tutela dei residenti e dell’ambiente con l’impatto di grandi numeri come quelli della nostra stagione turistica, su neanche 5 km di litorale, è una sfida impegnativa che necessità di maggiori tutele. Adessso ci stiamo preparando al prossimo Summit che si terrà dal 14 al 16 maggio ad Alghero con tante tematiche che verranno affrontate, tra tutte la richiesta di una legge che riconosca le Comunità Marine che ci consentirebbe di avere le risorse per garantire servizi fondamentali ai nostri residenti, prima di tutto, e a chi sceglie il nostro territorio per il proprio soggiorno e auspichiamo che, dopo anni di lavoro si possa finalmente arrivare alla legge che tenga conto di questa particolare caratteristica dei nostri territori”.