Bibbona. Parco Giochi, riqualificato alla California

Sono stati sostituiti due giochi per bambini dai tre anni in su ed è stato installato un nuovo scivolo, tutti con nuova pavimentazione anti-trauma in mattonelle di gomma

Bibbona: Si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione del parco giochi di via Togliatti a La California. Adesso tutte le attrezzature sono conformi alla normativa En 1176/77. Nello specifico, è stata installata una “torre scivolo heavy con palestra e altalena”, adatta ai bambini in età compresa da 3 a 12 anni e una “altalena classica biposto” adatta ai bambini in età dai 3 anni, entrambe con una nuova pavimentazione anti-trauma in mattonelle di gomma e un nuovo scivolo.

Il progetto, dell’importo totale di 27mila euro, è stato finanziato in parte dal Comune di Bibbona e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra grazie alla manifestazione di interesse “Paesaggi Condivisi”. La geometra Irene Ceni dell’Area 3 – Area tecnica e Suap - si è occupata della progettazione e della direzione dei lavori mentre il responsabile unico del progetto è l’ingegnere Serena Talamucci, responsabile Area 3 – Area tecnica e Suap.

“Abbiamo deciso di riqualificare questa area molto frequentata – spiegano il sindaco Massimo Fedeli e l’assessore con delega ai Lavori pubblici Enzo Mulè – che rappresenta un presidio di socialità, aggregazione e sicurezza per tutti i bambini della frazione de La California e non solo. Siamo consapevoli che la qualità della vita passa anche attraverso la fruibilità del territorio e per questo è nostra intenzione proseguire questo percorso così da rendere i parchi giochi sempre più accoglienti per i nostri ragazzi”.

“Raccomandiamo – sottolineano - ai giovani fruitori un uso rispettoso dei giochi. Questi spazi pubblici sono un tesoro di tutta la comunità ed è fondamentale cercare di conservarli il più possibile nel tempo”.