Bibbona Jazz: sabato 5 luglio e sabato 2 agosto concerti gratuiti nel borgo

Bibbona: L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è organizzata dall’Associazione Culturale Beat con la direzione artistica di Corrado Rossetti e il contributo e il patrocinio del Comune di Bibbona.

Due date per due concerti a ingresso gratuito nel centro storico. Inedita location per il primo dei due concerti, in programma sabato 5 luglio: piazzetta di via della Steccaia. Il concerto di agosto invece si terrà come di consueto in piazza della Vittoria.

Inizio concerti ore 21.30

Sabato 5 Luglio - 21.30 - Piazzetta di Via della Steccaia

MAX AMAZIO JAZZ QUARTET

Max Amazio, chitarra

Aldo Melani, sax

Andrea Cozzani, basso

Massimo Avolio, batteria

Il progetto vede Max Amazio, chitarrista e compositore, proporre una performance musicale libera da un’etichetta ben precisa. Un approccio creativo e libero che dà vita ad una performance variegata che ha come filo conduttore la melodia e la voglia di creare empatia con l’ascoltatore. Un repertorio del chiaro sound jazzistico ma che subisce influenze dalla musica mediterranea. Il gruppo ha al suo attivo 6 album (Rosso Pompeiano, Bagaria, Racconti, Jhaptal, Mbriacò, Pulcinella).

Sabato 2 Agosto - 21.30 - Piazza della Vittoria

ESATTA PRESSIONE OLIO (E. P. O.)

Corrado Rossetti chitarra

Nicola Tontoli tastiere

Riccardo Cateni batteria

Alberto Bellucci basso

Laura Del Cherico chitarra classica

Alessandro Perra voce

Lavinia Martignoni voce

Il progetto del chitarrista Corrado Rossetti propone un viaggio nell'affascinante mondo del Progressive dove tutti i linguaggi musicali quali il rock, il jazz, la musica classica, quella popolare e la sperimentazione si fondono in una musica totale. In repertorio il primo disco dei King Crimson “In The Court Of The Crimson King” in versione integrale e alcuni dei brani più significativi di altri gruppi che hanno fatto la storia di questo stile musicale come Yes, Emerson Lake & Palmer, PFM ma anche composizioni originali.