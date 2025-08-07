Bibbona: inaugurato il nuovo parcheggio a La California lungo via della Camminata

C'è anche una nuova isola ecologica e nuova area sgambamento cani

Bibbona: Inaugurato ieri pomeriggio il nuovo parcheggio a La California lungo via della Camminata, con nuova isola ecologica con accesso automatizzato tramite tessera magnetica e nuova area sgambamento cani.

“Un progetto che si rendeva necessario - ha detto il sindaco Massimo Fedeli - per dare una risposta ancora più forte alla carenza di parcheggi soprattutto a servizio delle attività e dei servizi esistenti a La California, in attesa che con gli sviluppi del nuovo strumento urbanistico comunale si possa intervenire sull’altra importante necessità di parcheggi lungo la Vecchia Aurelia. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’infrastruttura, a partire dal progettista direttore dei lavori, l’ingegner Massimiliano Fantacci, alla ditta esecutrice e agli uffici comunali che hanno coordinato le operazioni e le procedure tecnico-amministrative”.

“Un intervento unico con peculiarità polifunzionale - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Mulè - in quanto oltre al parcheggio, abbiamo inaugurato anche l’isola ecologica dove è possibile conferire categorie di rifiuto particolari come i piccoli elettrodomestici, pile batterie, lampadine, oli esausti oltre al vetro in maniera separata, carta cartone e multi materiale leggero (plastica-lattine). Per questo intervento un ringraziamento va alla Rea, esecutrice dell’impianto, rappresentata all’inaugurazione dall’amministratore unico Marco Giunti e dall’ingegnere Vittoriano di Tommaso”.

“Una soddisfazione – ha concluso - aver dotato la frazione de La California di un’area sgambamento cani, la prima del nostro Comune, una risposta concreta ai numerosi proprietari di cani che avranno ora la possibilità di portarli in un’ampia area, libera e sicura. Grazie all’associazione Go’ Dog Agility Team per aver accolto il nostro invito con una dimostrazione cinofila di tricks e dog dance molto apprezzata da tutti i tanti presenti all’inaugurazione”.

Per chi avesse necessità di ritirare le tesserine per l’isola ecologica è possibile recarsi tutti i giorni in Comune, ufficio Messo Comunale, dalle ore 9 alle 12.30.