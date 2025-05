Bibbona. Concerto sabato 17 maggio: AngelicArchi, orchestra giovanile, al teatro La Palestra

Bibbona: Per la 42° edizione della rassegna Primavera & Musica sabato 17 maggio al teatro La Palestra concerto dedicato al tardo e post romanticisimo. L'orchestra giovanile da camera dell'Iis Niccolini Palli di Livorno ANGELICaRCHI propone un concerto su musiche di Tchaikovsky, Saint Saens, Elgar, Grieg, Britten. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La rassegna è promossa dal Comune di Bibbona in collaborazione con Daleth Concerti, Lamb Bibbona e Pro Loco. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 8 giugno.

Da una spontanea iniziativa di alcuni giovani studenti del Liceo musicale Niccolini Palli raccoltisi intorno alla figura di Stefano Lunardi origina l'idea di creare un gruppo di studio tra gli strumentisti ad arco per condividere lo stare insieme attraverso la musica. La successiva partecipazione di tutti i docenti della famiglia (Giovanna Pieri Buti violino, Simona Ciardini viola, Manuela Evangelista violoncello e Tommaso Menicagli contrabbasso) e di una figura di concertatore (Paolo Filidei) per conduttore un ensemble mano a mano più esteso ha portato all'attuale formazione di cui si compone l'Orchestra giovanile da camera ANGELICARCHI.

I concerti della primavera 2025 fanno parte di un progetto didattico chiamato ARCHinTOUR volto a valorizzare la cultura degli strumenti ad arco ea promuoverne la conoscenza in modo esteso sul territorio. Il progetto risponde all'esigenza espressa dagli studenti stessi aderenti all'attività di allargamento dell'offerta formativa che prevede sessioni di studio settimanale suppletive alle lezioni curricolari di strumento e musica d'insieme di dare continuità all'attività performativa intesa come occasione formativa ma anche come momento di incontro e scambio esperienziale fuori della scuola.

Questi elementi infatti hanno permesso in meno di tre anni di attività di maturare uno spirito collettivo di tipo identitario: questo gruppo, formato da studenti delle cinque classi, permette infatti di sviluppare una crescita di competenze verticali e trasversali. A queste prerogative si affianca poi la volontà di tutto il gruppo docenti AOF Archi di condividere coi medesimi studenti il ​​momento operativo mettendo sul campo il bagaglio personale di musicisti professionisti di lungo corso.

Il programma eseguito, prevede un itinerario musicale e letterario tra le scuole nazionali del tardo e post romanticismo, toccando alcuni autori che hanno contribuito in modo sostanziale a definire tratti peculiari della cultura dei paesi di appartenenza, cogliendone appunto i PAESAGGI DELL'ANIMA.

violini I Siria De Blasi, Mattia Signorini, Marvangel Ihebom

violini II Mafalda Radogna, Matteo Palumbo, Cristina Orgici

viole Vittoria Nardi, Letizia Chiappini , Vittoria Bellucci

violoncelli Omar Moretti, Agata Ledda, Viola Luciani contrabbasso Giulia Galeazzi

Docenti Giovanna Pieri Buti (violino) - Simona Ciardini (viola)

Manuela Evangelista (violoncello) - Tommaso Menicagli (contrabbasso )

Paolo Filidei (direttore)

Con la partecipazione di Lucrezia Denchi Lazzerini (arpa) e la collaborazione di Ala Melnic (violino).