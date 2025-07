Bibbona: A partire da lunedì 7 luglio saranno apportate delle modifiche al calendario della raccolta porta a porta nel centro storico

Bibbona: Modifiche per la raccolta porta a porta nel centro storico di Bibbona. Da lunedì 7 luglio il calendario subirà dei cambiamenti con lo scopo di ottimizzarne i ritiri e migliorare l’intero servizio.

“Il mantenimento in maniera più efficace del servizio di porta a porta con il metodo tradizionale all’interno del centro storico - spiega l’assessore all’ambiente Enzo Mulè - rappresenta uno degli elementi cardine di tutto il sistema di gestione dei rifiuti del nostro territorio comunale. Negli ultimi tempi purtroppo si sono verificate situazioni non perfettamente coerenti e in linea con le modalità dei ritiri, dovute presumibilmente anche alla mancanza di adeguate comunicazioni e informazioni. Ed è proprio per questo che abbiamo predisposto con Rea una campagna di sensibilizzazione, per informare meglio gli utenti sull’importanza della raccolta differenziata sia in termini ambientali che economici. Preme inoltre evidenziare come la nuova isola ecologica informatizzata, realizzata all’interno del piazzale Gino Strada, possa rappresentare una valida alternativa a tutti coloro che denotano difficoltà di conferimento nelle ore prestabilite dai ritiri”.

Il calendario subirà modifiche sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Quanto alle prime l’organico verrà ritirato il martedì, giovedì e sabato; la carta e il cartone il giovedì; gli imballaggi e multimateriale leggero il lunedì; il vetro il mercoledì; il secco urbano residuo il venerdì. Tutti i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 7 del mattino, orario in cui inizierà la raccolta da parte degli operatori Rea.