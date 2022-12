Cultura & spettacolo "Bianciardi in Kansas City", a Pitigliano reading teatrale e musicale 18 dicembre 2022

Redazione Pitigliano: Lunedì 19 dicembre, alle ore 18, a Pitigliano, presso la biblioteca comunale F. Zuccarelli è in programma il reading teatrale e musicale “Bianciardi in Kansas City” ispirato alle opere di Luciano Bianciardi, con la compagnia AnimaScenica.

A portare in scena "Bianciardi in Kansas city" saranno Irene Paoletti, che ha curato la regia, ed Emanuele Bocci, che ha curato le musiche. Uno spettacolo, ironico e brillante: un binomio artistico a cui Bianciardi non rinuncia quasi mai, il tutto avvolto nel piacere di conoscere e ricordare uno dei più grandi rappresentanti della letteratura e del giornalismo del nostro territorio. L'evento è promosso dalla Rete Grobac, delle Biblioteche di Maremma all'interno della quale è rientrata anche la biblioteca di Pitigliano. Con l'obiettivo di diffondere la cultura e promuovere la lettura, la Rete delle Biblioteche ha programmato per 75 appuntamenti nelle biblioteche che ne fanno parte. Tra questi eventi, la serie di spettacoli dedicati a Luciano Bianciardi, nel centesimo anniversario della nascita.





