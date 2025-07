BF International entra in Regardia: Federico Vecchioni nominato presidente

Il più importante gruppo agro-industriale italiano, quotato a Piazza Affari, ha acquisito tramite la controllata B.F. International il 5% del Gruppo Regardia, azienda leader in Italia nella circular economy attiva nella produzione di ingredienti per mangimi e integratori, controllata da Nextalia. Cambia anche la governance: Federico Vecchioni, già Presidente Esecutivo di BF S.p.A. e Amministratore Delegato di B.F. International, viene nominato Presidente di Regardia. Vecchioni è stato presidente della Camera di Commercio di Grosseto dal 2002 al 2009.

Milano: B.F. International, controllata UK di B.F. S.p.A., il principale gruppo agro-industriale italiano quotato alla Borsa di Milano, ha acquisito una partecipazione del 5% nel capitale sociale di Pales, holding controllante di Regardia (ex Dalma Mangimi). Regardia, con sede in provincia di Cuneo e controllata da Nextalia Private Equity, è la realtà leader in Italia nella circular economy applicata alla produzione di ingredienti per mangimi, ottenuti da ex prodotti alimentari destinati al consumo umano, nonché di integratori e prodotti nutraceutici ad alto valore aggiunto per la zootecnia. In seguito all’acquisizione di Santucci a maggio 2025 e l’acquisizione di AWP a luglio 2025, Regardia conta oggi su ricavi consolidati attesi superiori ai 70 milioni di euro, 5 impianti produttivi, un portafoglio prodotti altamente complementare e una rete commerciale di respiro internazionale.

Con l’ingresso del nuovo azionista viene nominato Presidente di Regardia Federico Vecchioni, già Presidente Esecutivo di BF S.p.A. e Amministratore Delegato di B.F. International (Dal 2002 al 2009 è stato presidente della Camera di Commercio di Grosseto - NDR) . “Grazie all’ingresso in una realtà leader nella circular economy, BF consolida il proprio ruolo di operatore di riferimento, capace di garantire sicurezza alimentare, tracciabilità e valore per mangimifici, allevatori, agricoltori e consumatori finali” – commenta Federico Vecchioni.

Per rafforzare ulteriormente la partnership con i principali operatori dell’industria, l’assemblea dei soci di Regardia ha nominato come amministratore Silvio Ferrari, presidente di FederPrima ed ex-presidente di Assalzoo – l’associazione di riferimento per l’industria mangimistica italiana. Ferrari porta con sé una solida esperienza manageriale, avendo ricoperto ruoli di primo piano come Presidente di Cargill Italia, Amministratore Delegato di Cargill Animal Nutrition ed ex-presidente e amministratore delegato di Sivam S.p.A.

“Per Regardia è strategico collaborare con un partner di tale rilievo, soprattutto in un momento in cui ci stiamo aprendo a nuovi scenari internazionali”, commenta Silvio Ferrari, amministratore di Regardia. “La nostra missione è anche quella di proporre un modello innovativo di sostenibilità alimentare, capace di generare benefici in mercati dove lo sfruttamento intensivo dei suoli richiede un approccio più virtuoso e rispettoso dell’ambiente”.