Bernardini: “Stagione estiva alle porte, garantiamo servizio illuminazione pubblica"

Grosseto: “Si sa che per far fronte alla crisi energetica, l’Amministrazione Comunale ha da tempo attuato iniziative finalizzate al risparmio energetico e contenimento dei costi. Nello specifico, l’Amministrazione ha programmato accensioni ritardate e spegnimenti anticipati. Con l’ordinanza n.174 del 05/10/2022 si prevedeva di attivare una riduzione del flusso luminoso in orario notturno (dopo le ore 23.00 nei giorni da domenica a giovedì e dopo le ore 01.00 nei giorni di venerdì e sabato) utilizzando il sistema “tutta notte/mezza notte” sui punti luce stradali, di anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino, e parallelamente ritardare di 30 minuti l’accensione serale, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della pubblica illuminazione in gestione diretta dislocati sul territorio comunale; di spegnere in orario notturno, dopo ore 22.00 (orario invernale) e dopo le ore 24.00 (orario estivo), gli impianti di pubblica illuminazione di rinforzo (torri faro).

Considerato anche l’allungarsi delle giornate già con conseguente risparmio di luce e considerato anche che a breve le nostre località turistiche nonché anche la nostra città, ospiteranno turisti e che d’estate si prolunga anche l’orario di vita notturna, è opportuno al fine di garantire non solo un maggior senso di sicurezza dei cittadini e dei turisti delle zone interessate, ma anche offrire località turistiche adeguate a ricevere turisti garantendo una efficiente illuminazione pubblica, di ripristinare pertanto l’orario di illuminazione pubblica. Siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi i nostri turisti”, conclude la consigliera comunale gruppo misto minoranza, Rita Bernardini.